На днях в Москве снова появилась нецензурная надпись в адрес Аллы Пугачевой.

На днях в Москве снова появилась нецензурная надпись в адрес Аллы Пугачевой.Алла Пугачева недавно вернулась в Россию после полугода отсутствия. Артистка привезла детей Лизу и Гарри в школу. При том ее муж Максим Галкин рядом с ней замечен не был. Многие считают, что Примадонна вернулась по вынужденным обстоятельствам, так как за границей Галкин якобы не может ее обеспечить таким же уровнем достатка, какой она привыкла получать в России. Но сама Примадонна уверяла, что прилетела "навести порядок в головах". Впрочем, многих россиян это только рассмешило.В последнее время складывается ощущение, что кто-то объявил Алле Пугачевой негласную войну. В Сети ее травят хейтеры, а на днях и вовсе на телецентре "Останкино" вновь появилась хамская надпись в ее адрес.Если в прошлый раз на фасад высветилась надпись в духе "Алла, ты всех достала", то на этот раз было написано примерно так: "Алла, где мужа потеряла?" (только с нецензурной рифмой). Журналистка Алена Жегалова в своем ютуб-шоу призвала хейтеров немедленно прекратить травлю певицы. Она отметила, что несчастной Пугачевой и так пришлось несладко."Знаете, у меня уже родилась такая мысль, что это Лариса Гузеева прикалывается, поскольку в своем шоу "Давай поженимся" она постоянно ищет кому-то мужей, может это ее какие-то прикольчики?" – возмутилась Алена Жигалова.