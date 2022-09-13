Человек искусства, популярный фотограф, «первооткрыватель» Барселоны из Владимира — он давно стал...

Человек искусства, популярный фотограф, «первооткрыватель» Барселоны из Владимира — он давно стал популярен не только в России, но и за ее пределами. Игорь Воробей 12 лет прожил в нашем регионе. Здесь он начал свою карьеру, создавал интересные проекты, фотографировал, а потом, вдруг решил уехать. За вдохновением и новыми открытиями. Многие владимирцы следят за творчеством и жизнью Игоря Воробья в социальных сетях. И вот стало известно, что много лет прожив в Испании, он все же решил вернуться в Россию. Почему? Какие новые проекты нас ждут? И что сегодня происходит в Барселоне — в интервью Светланы Кугановой.Как всё начиналось...Автор фото - Игорь Воробей- Игорь, вы очень популярный фотограф в России и за границей, а есть ли какие-то достижения — дипломы или награды, которыми вы сами искренне гордитесь? И подскажите, сколько вы уже живёте (не работаете, а именно живёте!) фотографией?- Никогда не участвовал ни в каких конкурсах, никогда не получал никаких дипломов, нет у меня никаких наград и тем более – званий. Горжусь тем, что каким-то образом смог всю свою жизнь заниматься любимым делом, зарабатывать фотографией на жизнь, и как говорил Конфуций: «Займись тем, что тебе нравится, и ты не будешь работать ни дня в своей жизни». Эта фраза отражает мое творческое и рабочее кредо.В 1997 году, сотрудничая с «Европой плюс» и работая вне эфира, я придумал конкурс «Мисс Европа плюс». Девушки присылали свои интересные фотографии, далее мы приглашали всех участниц на бесплатные фотосессии. Владимир Федин делал интересные кадры, помню, в студии. Мы из них в редакции выбирали десятку лучших, а уже после печати в газете читатели выбирали трех лидеров. Так происходило каждую неделю. На День рождения «Европы плюс» всегда было яркое шоу, приходили гости и спонсоры. Оглашался финал. Со второго года проведения «Мисс Европа плюс» я уже сам активно фотографировал. Появился опыт.Кстати, интересно, что оба мои дедушки тоже были фотографами! Видимо что-то передалось от них. Один работал в московской газете, а второй (по маминой линии) - на заводе в Коврове, но тоже серьёзно увлекался фотографией. От каждого из них я что-то «впитал» по теме. И в 1997 году я начал заниматься фотографии профессионально – открыл свою маленькую студию. Получается, что уже двадцать пять лет я серьёзно занимаюсь фотоискусством.Автор фото: Игорь Воробей- Ваш родной город - Владимир, верно? Или ошибаюсь? Вы сами называете себя «человеком мира».- Я родился в семье военного в Узбекистане: Каршинский район - Кашкадарьинская, область - Кишлак Нишан. Так написано в паспорте. И прожил я там свои первые четыре года. Из раннего детства помню огромных черепах, что было тепло, вокруг рос вкусный виноград. Собственно, всё. У мамы же были воспоминания грустнее: «Да, было двое маленьких детей, я носила воду в ведрах с коромыслом. Так себе экзотика...»Папа у меня - военный строитель. Он и получил «распределение» в Германскую Демократическую Республику. Там я жил до одиннадцати лет, а затем переехал в Волгоградскую область. Окончил школу. И когда случился августовский пуч, «перестройка», я уже служил в армии - в Иваново. А отец мой перед пенсией трудился во Владимире в военкомате. После чего ему, как коренному москвичу, дали квартиру в Зеленограде. Ну, а далее волею случая я встретил во Владимире свою первую жену и уехал вместе с ней в Беларусь. Какое-то время мы жили там. Потом родился мой сын - Никита. После Беларуси мы вновь переехали в Россию — сначала пожили в Таганроге, потом решили рвануть во Владимир.Я занимался рекламой, писал стихи, выпускал свои книжки, участвовал в чтениях, фотографировал… Чего только не было в моей жизни, только глухой не слышал фамилии Воробей! Но в один момент, вдруг я понял, что у меня произошла стагнация, что не расту и не развиваюсь. Мне хотелось чего-то большего. К этому моменту я уже был в разводе, сын повзрослел. В общем, я решил устроить прощальные выставки для своих коллег, друзей, а потом улетел в Испанию - Барселону. Да, это было смело.«Горжусь тем, что я — русский!»Фото из личного архива Игоря Воробья- Вы долгое время жили в Барселоне. Все думали, что это навсегда. Сейчас снова вернулись в Россию, обосновались в Москве. Появились новые планы и цели в столице? Поэтому вернулись? Возможно, задумали какой-то интересный новый проект?- Сейчас мы живем на три страны. Отмечу, что у нас с женой есть резиденция в Испании. В течение трех лет я издавал в этой стране свой глянцевый журнал, презентовал книги, проводил выставки, работал с футбольным клубом «Барселона», известными испанскими актерами и даже маркизами. Но при этом всём я всегда оставался народным фотографом. То есть снимал свадьбы, семейные мероприятия, love story на улицах. И мы, на самом деле, в Москву не переехали, а просто приехали. Есть интересные творческие планы. В Доминиканской республике у меня также собственная фирма и серьезные контракты. Но в данный момент у нас есть желание находиться именно в Москве. Я горжусь тем, что я русский! Всегда этим гордился. Я уезжал из России много лет назад не по каким-либо политическим или экономическим причинам. И я всегда общался со своими старыми друзьями, не забывал о корнях. Давно зрели мысли о новых проектах в России, а сейчас такие времена, когда Барселона кишит беженцами, которые тихо ненавидят русских. Априори лучше быть здесь, где все свои, где я могу легко включиться в какой-то проект, начать работать без отвлечения.Мы месяц живем в России. У меня уже очередь из желающих сделать красивые кадры. Мы сняли уютную квартиру в центре Москвы. У нас дом - полная чаша, как говорится. В общем, мы чувствуем себя в Москве очень комфортно и Дома - с большой буквы. Кстати, планируем поездку в Санкт-Петербург, Казань, во Владимир и Суздаль. Это всё у нас в ближайших планах, так что скоро увидимся! Возможно, я даже сделаю презентацию или мастер-класс по фотографии во Владимире. Пока размышляю над организацией мероприятия.Автор фото: Игорь ВоробейАвтор фото: Игорь Воробей- Видела ваши фото с Юлией Меньшовой и другими известными ведущими, актёрами, людьми искусства. А какие встречи запомнились больше всего? Нравится ли общаться и работать с российскими звёздами?- Вы знаете, у меня со многими сложились дружеские отношения. Понятно, что с кем-то я просто остался на уровне хороших знакомых. Допустим, с Олей Бузовой. Есть люди, с которыми мало общаемся. Появились такие, с которыми действительно сошлись. Например – Джемал Тетруашвили, Виктория Лукина, Ольга Кузьмина и другие. В общем, есть большое количество известных ребят, которых с одной стороны можно назвать звёздными друзьями, но с другой стороны — они для меня просто люди. Конечно, многие могут смотреть на них иначе. У меня же такой возраст, когда я могу себе позволить не быть кем-то статусным, а оставаться обычным человеком, с которым классно посидеть за чашкой кофе и поговорить за жизнь.Фото из личного архива Игоря ВоробьяАвтор фото: Игорь ВоробейО фотоискусстве, выставках и новой фотокниге- Расскажите про само искусство фотографии. У вас проходили выставки, а какие запомнились ярче всего?- Ярче всего выделю как раз Владимир. В этом городе и состоялась моя первая выставка. Когда-то она называлась «Пять лет вдохновения». Прошла, как сейчас помню, в Областной филармонии, после чего я в год по две-три выставки так и продолжал делать. Сейчас я, конечно, с улыбкой смотрю на те времена. Мне кажется, что некоторые выставки были абсолютно бездарными. За некоторые фотографии мне даже немножко стыдно. Хотя вот сейчас я подготовил проект, посвященный уже 25-тию моей творческой деятельности, и это толстая книга, в которую вошло 398 кадров. Она так и называется «Триста девяносто восемь волшебных мгновений из жизни фотографа». В неё вошли несколько фотографий, сделанных в то самое владимирское время – с Машей Рыбаковой, Катей Мясниковой, Полиной Кроковяковой и другими прекрасными девушками. Столько времени прошло! Но для меня это очень важные знаковые фотографии, которые я бережно храню. Они до сих пор кажутся мне актуальными и красивыми, стильными. Планирую напечатать фотокнигу уже в сентябре. Сейчас веду переговоры с двумя разными предприятиями, которые выступают в качестве спонсоров. А презентацию, скорее всего, будут делать в книжном магазине недалеко от Красной площади. Планирую лично подписать эту книгу всем желающим. Так я собираюсь поставить «точку с запятой» в своей творческой карьере.Автор фото: Игорь Воробей- Жанры в фото. Вы выставляете кадры определенной темы во Вконтакте. Мы видим прекрасных женщин. Но знаем, что вы в принципе работаете во многих жанрах, верно? В каких? Что ближе и интереснее? Есть ли примеры для подражания в мире фотоискусства?- Да, самый мой любимый жанр - это фэшн и файн-арт. Мне нравятся фотографии Питера Линдберга, Марка Лагранжа, Руслана Лобанова… В общем, есть огромное количество фотографов, которые меня вдохновляет, но я стараюсь уйти от «насмотренности». Я лучше посмотрю фильм Тарковского, где каждый кадр – это философия. Любой его фильм можно взять и разрезать покадрово. И из каждого напечатать фотографии. Вот представьте себе, насколько гениальный был человек! Так что я предпочитаю смотреть качественное кино и вдохновляться, чем листать неизвестные учебники по фотографии или «подсматривать». Но, признаюсь, мне нравятся социальные сети. Я вижу в них будущее. И черпаю вдохновение, в том числе, листая паблики, сообщества мастеров.Когда фотографируешь, то, во-первых, должен понимать – что ты делаешь. Ты обязан быть профессионалом в техническом плане. И да, ты должен быть психологом. Отмечу, к слову, что моя жена меня вдохновляет. Каждый день она дарит мне что-то новое, как автору. Это важно. Если коротко: профессиональный фотограф должен хорошо разбираться в технике фотографии, ладить с людьми и вдохновляться. Я постоянно работаю в разных жанрах. Профессия фотографа точно не даст заскучать.Автор фото: Игорь ВоробейО фотографах во Владимире и оценке личного творчества- Сегодня во Владимирском регионе мы можем встретить разных фотографов: начинающих и опытных. А вы следите за творчеством владимирцев?- Я знаю Анну Морозову, Ингу Мангину, например, и многих других. Я как-то больше, наверное, с девушками-фотографами из Владимира знаком, потому что когда-то они были моими моделями. Кто-то даже помогал мне в студии. На некоторых я по-прежнему подписан в социальных сетях, мы общаемся. И изучая некоторые работы, фотографии, могу отметить их высокий профессионализм. Владимир - это город, в который хочется приехать и организовать творческую коллаборацию, то есть устроить встречу на равных.Искренне считаю, что Владимир очень щедр на таланты. Всех фотографов невозможно перечислить, но те, кого я знаю, все достойные и интересные, очень творческие люди. Кстати, я до сих пор подписан на аккаунт модельного агентства «Жанна», с которым мы когда-то сотрудничали. Вижу много красивых подрастающих юношей и девушек Владимира.Автор фото: Игорь Воробей- Вы считаете себя человеком, который добился максимума в фотографии? Есть - куда и к чему стремиться?- Признаюсь, я вот только сейчас научился фотографировать. И только сегодня я могу назвать себя состоявшимся фотографом. Но при этом, как мне кажется, ничего я не добился. Да, что-то получалось, а что-то нет: «тыкался», как слепой котенок, ошибался, спотыкался, падал, вновь вставал, начинал сначала. Было много всего в жизни! Сейчас я созрел как автор и готов ко взрослому проекту. Подтверждение этому также стал мой договор, который я подписал буквально вчера с «Йеллоу Корнер». Это знаменитая компания, у которой есть офисы в 125 странах мира, где можно купить готовые принты, заказать себе профессиональные кадры для оформления интерьеров. В данной компании собраны самые крутые фотографы мира. И теперь я нахожусь в их галерее. Это здорово! Но есть к чему стремиться. Сегодня я чувствую себя уверенно, хочется творить, вдохновлять и удивлять поклонников настоящим фотоискусством.Автор фото: Игорь ВоробейАвтор текста: Светлана Куганова, ГТРК "Владимир"