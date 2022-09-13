Все они прошли через Россельхознадзор.

За неделю Владимирский Россельхознадзор досмотрел и отправил на экспорт почти 300 тонн животноводческой продукции. Проконтролировано 10 партий молочки весом 87 тонн, столько же мяса и 119 тонн кормов и добавок.Товары отправлены в Украину, Азербайджан, Узбекистан, Абхазию, Таджикистан, Туркменистан и США. Ведомство также оформило 11 голов животных-компаньонов, среди которых кошки, собаки и даже одна лошадь. Они направились в ЕС, Ирландию, Египет, Казахстан и Грузию.Вся продукция соответствовала ветеринарно-санитарным нормам.