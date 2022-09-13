В результате закрытия «РусьКино» своей работы лишатся несколько десятков человек. Об этом сообщает руководство развлекательного комплекса. Уже 1 октября владимирский кинотеатр

В результате закрытия «РусьКино» своей работы лишатся несколько десятков человек. Об этом сообщает руководство развлекательного комплекса. Уже 1 октября владимирский кинотеатр прекращает свою работы. На данный момент идет речь о временной приостановке деятельности. Как пояснили в администрации «РусьКино» – данная мера вынужденная и связана с прекращением показа фильмов в России ряда крупных зарубежных кинокомпаний. При