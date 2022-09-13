В Ногинскую центральную районную больницу поступила женщина с острой болью внизу живота. Как оказалось, пациентка установила внутриматочную спираль. Десять лет она не посещала врача и не ..

В Ногинскую центральную районную больницу поступила женщина с острой болью внизу живота. Как оказалось, пациентка установила внутриматочную спираль. Десять лет она не посещала врача и не меняла контрацептив, максимальный срок использования которого пять лет.В итоге женщина получила воспаление верхней части маточной трубы с яичником. Как сообщает интернет-издание , хирурги провели пациентке удачную операцию, удалили инородный предмет и даже сохранили репродуктивную функцию.