Корректировки в избирательный кодекс внесены во время внеочередного заседания регионального парламента.

Депутаты Законодательного Собрания Владимирской области внесли изменения в избирательный кодекс. Теперь кандидаты на кресло народного избранника смогут собирать подписи при помощи Госуслуг.Корректировки внесены во время внеочередного заседания регионального парламента. Зампред ЗС Роман Кавинов пояснил, что количество электронных подписей избирателей не должно превышать 50% от общего числа подписантов.Парламентарии утвердили поправки. Воспользоваться новой системой претенденты на пост депутата ЗС смогут уже в 2023 году, когда стартует избирательная кампания.