Налоговый вычет можно получить как за покупку жилья, так и за оформление ипотеки.

Налоговый вычет можно получить как за покупку жилья, так и за оформление ипотеки.Российское законодательство предусматривает возврат частиденежных средств, затраченных гражданами на приобретение или же строительствонедвижимости. Правило распространяется только на жилую собственность, то естьквартиры или дома. Получить так называемый налоговый вычет также смогут ирезиденты РФ.Налоговый вычет можно оформить как при непосредственном приобретениижилья, так и при привлечении кредитных средств. В первом случае можнорассчитывать на возврат 13% от двух миллионов рублей, а при погашении ипотеки –13% от трех миллионов рублей. В общей сложности – 650 тысяч рублей.Лимитные суммы применяются всего один раз в жизни. Если недвижимостьстоит меньше двух миллионов, то остаток переносится за на следующую покупку,однако выплата по кредиту производится только в отношении одного объекта. Кслову, в первую сумму можно включить и расходы на ремонт приобретенной вновостройке квартиры без отделки.Если жилье было приобретено или построено супругами придействии официального брака, то налоговый вычет распространяется на каждого изних – сумма вырастает в два раза – до 1,3 миллиона рублей.Однако в законодательстве предусмотрены случаи, когда нальготу вообще нельзя рассчитывать. К примеру, налоговый вычет не смогутполучить граждане, которые не платят НДФЛ.Налоговый юрист Анастасия Варсеева подчеркнула, что льготуне смогут получить самозанятые, если у них нет иного дохода, облагаемогоналогом в 13%. Аналогичное правило действует и для пенсионеров. Экспертнапомнила, что пенсия не покрывается НДФЛ, поэтому нужны дополнительныеофициальные источники заработка.Вычет не положен и для недвижимости, купленной работодателемдля работника за счет бюджетных средств. Материнский капитал, потраченный нажилье, также нельзя считать расходом.