Мужчина в пьяном угаре напал на свою сожительницу. Конфликт произошел в подъезде на улице Дубнинская на севере Москвы. Как сообщает , мужчина напал с ножом на женщину 1985 года рождения и ..

Мужчина в пьяном угаре напал на свою сожительницу. Конфликт произошел в подъезде на улице Дубнинская на севере Москвы. Как сообщает , мужчина напал с ножом на женщину 1985 года рождения и ударил ее в область груди.От полученных ранений пострадавшая скончалась. Нападавший также получил ножевое ранение, с которым был госпитализирован. По данным , возбуждено уголовное дело.