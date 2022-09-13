13 сентября – народный праздник Куприянов день.
В этот день православные христиане чтут память...
13 сентября – народный праздник Куприянов день.
В этот день православные христиане чтут память святого Куприяна, епископа Карфагенского. Он отказался от богатой жизни, раздал бедным все свое имущество и присоединился к христианской общине. Через некоторое время за свою праведную жизнь Куприян был определен в сан епископа.
Что категорически запрещено делать в Куприянов день:
Ругаться, ссориться, устраивать скандалы, драки, выяснять отношения — наступит полоса неудач;
Устраивать шумные застолья;
Вязать узлы, в том числе во время занятий рукоделием, шитьем, вязанием;
Собирать рябину — можно потревожить птиц;
Давать или брать в долг деньги — финансовые проблемы будут до конца года;
Отправляться в путешествия, поездки — ждут неудачи в дороге;
Пересаживать растения в огороде и дома — будут плохо расти;
Брать подарки от незнакомых людей — можно получить также проблемы и болезни дарителя.
Народные приметы на 13 сентября 2022 года:
Одуванчик зацвёл — к тёплой осени.
Лягушки прячутся глубоко под водой — к сильному похолоданию.
Снег выпал — скоро растает.
Муравьи сделали большие муравейники — зима окажется суровой.
Журавли низко летят — к тёплой зиме.
Лебеди летят над головой — можно ждать снегопад.
Туман на восходе — день будет безветренным.
Пауков не видно, попрятались — перед дождём.
Во время дождя куры стали выходить во двор — скоро закончится и наступит тёплая сухая погода.
Журавли громко курлыкают — перед дождём.
Журавли не держат клин, летят небольшими группами или поодиночке — в следующем году будет засуха и плохой урожай.
Фото: pxfuel.com/