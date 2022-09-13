13 сентября – народный праздник Куприянов день. В этот день православные христиане чтут память...

13 сентября – народный праздник Куприянов день.В этот день православные христиане чтут память святого Куприяна, епископа Карфагенского. Он отказался от богатой жизни, раздал бедным все свое имущество и присоединился к христианской общине. Через некоторое время за свою праведную жизнь Куприян был определен в сан епископа.Что категорически запрещено делать в Куприянов день:Ругаться, ссориться, устраивать скандалы, драки, выяснять отношения — наступит полоса неудач;Устраивать шумные застолья;Вязать узлы, в том числе во время занятий рукоделием, шитьем, вязанием;Собирать рябину — можно потревожить птиц;Давать или брать в долг деньги — финансовые проблемы будут до конца года;Отправляться в путешествия, поездки — ждут неудачи в дороге;Пересаживать растения в огороде и дома — будут плохо расти;Брать подарки от незнакомых людей — можно получить также проблемы и болезни дарителя.Народные приметы на 13 сентября 2022 года:Одуванчик зацвёл — к тёплой осени.Лягушки прячутся глубоко под водой — к сильному похолоданию.Снег выпал — скоро растает.Муравьи сделали большие муравейники — зима окажется суровой.Журавли низко летят — к тёплой зиме.Лебеди летят над головой — можно ждать снегопад.Туман на восходе — день будет безветренным.Пауков не видно, попрятались — перед дождём.Во время дождя куры стали выходить во двор — скоро закончится и наступит тёплая сухая погода.Журавли громко курлыкают — перед дождём.Журавли не держат клин, летят небольшими группами или поодиночке — в следующем году будет засуха и плохой урожай.Фото: pxfuel.com/