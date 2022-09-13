Без обращения в прокуратуру и суды до облздрава не достучаться? Получатели льготных лекарств рассказали, через что приходится пройти, чтобы добиться лекарств и медицинских средств. У

Без обращения в прокуратуру и суды до облздрава не достучаться? Получатели льготных лекарств рассказали, через что приходится пройти, чтобы добиться лекарств и медицинских средств. У Юлии Кузнецовой – свой горький опыт. Она – инвалид второй группы, федеральная льготница. Женщине несколько лет подбирали лекарство против эпилепсии, в том числе и столичные медики. В результате, рассказывает Юлия,