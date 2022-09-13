Чаще всего это элитные проекты.

Чаще всего это элитные проекты.Жить рядом с хорошей школой – мечта многих родителей. Однако соседство с престижным учебным заведением обходится довольно дорого. Например, стоимость «квадрата» в новостройках Москвы рядом с престижными школами на 57% выше, чем в среднем по рынку. Это связано с тем, что рядом с такими школами чаще всего реализуются элитные проекты.Рядом с престижными школами столицы сейчас ведутся продажи в 34 жилых комплексах, в которых представлено около 1,7 тыс. лотов. Средняя цена кв. м в них составляет 715 тыс. рублей.Самые доступные цены – 256 тыс. рублей за кв. м – действуют в ЖК «» от девелопера Шатер в районе Савеловский. Рядом с новостройкой находится школа № 1501.Рядом с другой престижной школой, № 1502, можно приобрести апартаменты в ЖК «Берег Яузы» от застройщика Хлебозавод №9 в районе Преображенское. Стоимость кв. м – 331 тыс. рублей.В пятнадцати минутах от бауманской школы № 1508 реализуется комплекс «» от девелопера Level Group. Стоимость кв. м в проекте составляет 337 тыс. рублей.Рядом с лицеем НИУ ВШЭ можно купить апартаменты в «Покровка 29» в районе Басманный. Средние цены за кв. м здесь – 365 тыс. рублей. Неподалеку расположено еще несколько проектов: t (853 тыс. рублей за кв. м), «Дом Абрикосова» (1,47 млн рублей), (1,54 млн рублей за кв. м).Наконец, рядом со школой при МГУ в Раменках реализуются два проекта. В ЖК «» от застройщика «НИИМосстрой» цена кв. м составляет 521 тыс. рублей, в ЖК от «Ташира» – 552 тыс. рублей.