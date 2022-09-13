Дарья Мороз шокировала фанатов чудовищным преображением. Такое уже не исправить.

Дарья Мороз шокировала фанатов чудовищным преображением. Такое уже не исправить.39-летняя российская актриса Дарья Мороз раньше всегда выглядела стройной, молодой и подтянутой. В сериале "Содержанки" она смело демонстрировала свое тело и раздевалась перед камерой. После развода с режиссером Константином Богомоловым она стала выглядеть еще более привлекательной, сменив имидж.Но на днях Дарья Мороз шокировала поклонников ужасным видом. Она предстала перед фанатами в образе старой бабушки с морщинистым лицом и без зубов. Она грустно смотрела в камеру, ее глаза были потухшими и выражали тотальную безысходность. Россияне ужаснулись ее фотографии."Чет я подустала", – написала актриса.Как выяснилось, Дарье Мороз всего лишь пришлось "постареть" для новой роли. Актриса поспешила успокоить фанатов и сообщила, что на самом деле она выглядит как и раньше, а морщинистое и опухшее лицо – лишь работа профессиональных гримеров.Внимательные фанаты удивились, насколько реалистично получилось изобразить старость, и с юмором отнеслись к публикации. Они отметили, что старость ее точно не превратит в такую страшную старушенцию. "Содержанки, последний сезон", – пошутили фолловеры.