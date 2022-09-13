Виноваты высокие ставки и низкие зарплаты.

Виноваты высокие ставки и низкие зарплаты.Хотя большая часть жилья в России приобретается в ипотеку, многие россияне не собираются оформлять кредит. Об этом заявили 66% респондентов, принявших участие в опросе ФОМ.Главной причиной отказа является наличие жилья в собственности. Такой вариант выбрали 29% респондентов. Еще 13% сообщили, что не готовы взять ипотеку из-за проблем на работе и низкой зарплаты.О недоверии банкам сообщили 6% опрошенных. Столько же не хотят оформлять ипотеку из-за чересчур высоких ставок. О неготовности платить по кредиту долгие годы сообщили 4%. Наконец, 2% респондентов отказали в выдаче ипотеки.Почти половина участников опроса – 46% – сообщили, что им необходимо улучшить условия проживания. При этом 13% уже оформили ипотеку. Кроме того, у 57% респондентов есть родственники или друзья с ипотечными кредитами.Отвечая на вопрос об опыте ипотечного кредитования, четверть респондентов назвали его положительным, 22% – отрицательным.