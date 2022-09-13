13 сентября верующие отмечают православный праздник. Он был установлен в честь двукратного торжественного положения честного пояса Пресвятой Богородицы в Константинополе.
13 сентября верующие отмечают православный праздник. Он был установлен в честь двукратного торжественного положения честного пояса Пресвятой Богородицы в Константинополе.
История праздника
Пояс Пресвятой Богородицы – христианская реликвия, принадлежавшая, согласно преданию, самой Деве Марии. Мать Иисуса Христа самолично соткала пояс, а затем вверила его на хранение апостолу Фоме. Реликвия вначале находилась в Иерусалиме, а затем была перемещена в Халкопратийскую церковь Константинополя.
Несколько веков пролежала реликвия запечатанной в ларце, пока императрице Зое, супруге правящего на тот момент Льва Мудрого, не явилось видение: она получит исцеление, если притронется к поясу Пресвятой Богородицы. Женщина страдала от болезни, которую не могли исцелить молитвами.
Тогда Лев Мудрый обратился к действующему патриарху за разрешением. И чудо: как только пояс был возложен на Зою, она тотчас же исцелилась. В благодарность она расшила пояс золотыми нитями, а затем реликвию снова надежно запечатали.
В память об этих событиях и был объявлен праздник Положения честного Пояса Пресвятой Богородицы. Реликвия была разделена на три части и отправлены в Афонский Ватопедский монастыреь, в Трирский монастырь и в Грузию.
Что нельзя делать в этот день
запрещено не только ссориться, но и даже повышать голос;
нельзя устраивать шумные праздники с большим количеством людей;
нельзя употреблять алкоголь;
нельзя брать деньги в долг;
плохой день для путешествий – лучше отложить дальнюю дорогу;
пересаженные растения будут плохо расти;
не принимают подарки от незнакомых или малознакомых людей – можно перенять их проблемы.
Что можно делать
в этот день
начинать сбор клюквы и делать из нее заготовки;
собирать корнеплоды;
заняться уборкой и избавиться от старых вещей – на их место придет счастье;
думать о позитивных вещах;
ставить точку в надоевших отношениях;
мириться с близкими.
Погода
одуванчик зацвёл — будет теплая осень;
лягушки прячутся — скоро сильное похолодание;
выпавший снег скоро растает;
большие муравейники – к морозной зиме;
журавли низко летают — к зиме тёплой;
летящие лебеди — будет снегопад;
утренний туман – будет безветрие;
пауки спрятались – к дождю;
журавли поют – к дождю;
журавли
летят разрозненно
– год будет засушливым и неурожайным.
Именины
Дмитрий, Геннадий, Михаил, Александр, Владимир, Мирон.