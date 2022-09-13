13 сентября верующие отмечают православный праздник. Он был установлен в честь двукратного торжественного положения честного пояса Пресвятой Богородицы в Константинополе.

13 сентября верующие отмечают православный праздник. Он был установлен в честь двукратного торжественного положения честного пояса Пресвятой Богородицы в Константинополе.История праздникаПояс Пресвятой Богородицы – христианская реликвия, принадлежавшая, согласно преданию, самой Деве Марии. Мать Иисуса Христа самолично соткала пояс, а затем вверила его на хранение апостолу Фоме. Реликвия вначале находилась в Иерусалиме, а затем была перемещена в Халкопратийскую церковь Константинополя.Несколько веков пролежала реликвия запечатанной в ларце, пока императрице Зое, супруге правящего на тот момент Льва Мудрого, не явилось видение: она получит исцеление, если притронется к поясу Пресвятой Богородицы. Женщина страдала от болезни, которую не могли исцелить молитвами.Тогда Лев Мудрый обратился к действующему патриарху за разрешением. И чудо: как только пояс был возложен на Зою, она тотчас же исцелилась. В благодарность она расшила пояс золотыми нитями, а затем реликвию снова надежно запечатали.В память об этих событиях и был объявлен праздник Положения честного Пояса Пресвятой Богородицы. Реликвия была разделена на три части и отправлены в Афонский Ватопедский монастыреь, в Трирский монастырь и в Грузию.Что нельзя делать в этот деньзапрещено не только ссориться, но и даже повышать голос;нельзя устраивать шумные праздники с большим количеством людей;нельзя употреблять алкоголь;нельзя брать деньги в долг;плохой день для путешествий – лучше отложить дальнюю дорогу;пересаженные растения будут плохо расти;не принимают подарки от незнакомых или малознакомых людей – можно перенять их проблемы.Что можно делатьв этот деньначинать сбор клюквы и делать из нее заготовки;собирать корнеплоды;заняться уборкой и избавиться от старых вещей – на их место придет счастье;думать о позитивных вещах;ставить точку в надоевших отношениях;мириться с близкими.Погодаодуванчик зацвёл — будет теплая осень;лягушки прячутся — скоро сильное похолодание;выпавший снег скоро растает;большие муравейники – к морозной зиме;журавли низко летают — к зиме тёплой;летящие лебеди — будет снегопад;утренний туман – будет безветрие;пауки спрятались – к дождю;журавли поют – к дождю;журавлилетят разрозненно– год будет засушливым и неурожайным.ИмениныДмитрий, Геннадий, Михаил, Александр, Владимир, Мирон.