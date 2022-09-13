В Сети давно ходили слухи о том, что певица Лайма Вайкуле больна раком.

В Сети давно ходили слухи о том, что певица Лайма Вайкуле больна раком.Много лет назад латвийская артистка Лайма Вайкуле поборола онкологическое заболевание. Тогда это ни для кого не было секретом, все радовались за своего кумира, когда она ушла в ремиссию. Однако недавно в Сети стали снова появляться новости о том, что у Вайкуле рецидив. Говорили, что летом она лечилась в США. Сама певица не комментировала происходящее, а люди из ее окружения и вовсе отрицали болезнь, утверждая, что у Лаймы все хорошо. Директор артистки Кристина Обосян отрицала домыслы.Месяц назад певица появилась на концерте в Юрмале, выйдя на сцену с украинским флагом. Тогда то люди и поняли, что все плохо. Она была сама на себя не похожа, странно двигалась, будто дергалась.На днях 68-летняя Лайма Вайкуле появилась в свете располневшей. Она напугала фанатов откровенным признанием на тему болезни. В интервью латвийскому изданию певица размыто описала свое состояние как крайне тяжелое и призвала людей молиться."Вместо того, чтобы что-то говорить, я скажу только это: молитесь за меня! Я буду счастлива. Я скажу вам спасибо, потому что я тоже молилась за всех вас", – заявила Лайма Вайкуле.Ранее певица сообщила о том, что у нее серьезные финансовые проблемы.