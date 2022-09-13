Реставрацию Золотых ворот планируется начать в следующем году. Проектные работы завершены,...

Реставрацию Золотых ворот планируется начать в следующем году. Проектные работы завершены, подрядчик компания "Тектоника" предоставила документы заказчику - Владимиро-Суздальскому музею-заповеднику.По мировому соглашению, подписанному три месяца назад, научно-производственная фирма устранила выявленные в проекте недоработки. Проект согласовал и Минкульт. Памятник белокаменного зодчества и один из главных символов Владимирской области ожидает комплексная реставрация, включающая внутренние и наружные работы, модернизацию инженерно-технических сетей. Во время прямой линии с жителями региона врио губернатора Александр Авдеев отметил, при федеральной поддержке памятник ЮНЕСКО будет приведен в порядок в ближайшее время.- Совместно с руководителем ВСМЗ Екатериной Проничевой обсуждали, в том числе, возможность поддержки со стороны министерства культуры, правительства РФ на ремонтно-восстановительные работы. Этот диалог состоялся. Поддержка есть. У нового руководителя ВСМЗ есть своя энергия, свои идеи на этот счет. Поэтому надеюсь, что и Золотые ворота будут в том перечне приоритетов, которые нужно будет реставрировать, поддерживать, сохранять.