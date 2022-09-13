О новом сервисе для образовательных учреждений региона специалисты «Ростелекома» рассказали на...

О новом сервисе для образовательных учреждений региона специалисты «Ростелекома» рассказали на совещании, организованном областной администрацией и Владимирским институтом развития образования имени Л.И. Новиковой.«Цифровой кампус» включает в себя: защищенные сети передачи данных, биометрию, облачные системы хранения данных, видеонаблюдение с аналитикой. Система позволяет повысить антитеррористическую безопасность зданий и сооружений, объединить все внутренние системы жизнеобеспечения школы или вуза в единое пространство, повысить дисциплину и эффективность работы персонала и учащихся.Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:«Более 390 объектов образования на территории Владимирской области подключено к единой сети передачи данных (ЕСПД) со скоростью не менее 100 Мб/с для городов и 50 Мб/с для сёл. Следующим этапом цифровизации школ будет создание инфраструктуры точек доступа Wi-Fi с авторизацией пользователей через портал госуслуг и подключение системы видеонаблюдения входных групп».Кирилл Градусов, начальник отдела продаж корпоративным и государственным клиентам МРФ «Центр»:«Каждый год специалисты бизнес-сегмента участвуют в годовых педагогических совещаниях и рассказывает о современных IT-трендах в образовании. В этом году мы презентовали педагогам систему “Цифровой кампус”. Сейчас появляется всё больше возможностей для организации гибридного обучения, а также для применения современных технологий в процессе традиционных очных занятий. Предполагается, что это уравняет образовательные возможности детей всей страны».Виктория Власенко, начальник информационно-компьютерного отдела департамента образования администрации Владимирской области:«Образование – одна из ключевых отраслей, которая должна обеспечить сегодня не только экономике, но и всему обществу уверенный переход в новую эпоху. И школа окажется в трудной ситуации, если не будет использовать возможности технологий, не сформирует компетенций цифровой экономики. Поэтому так важно создание базовых условий для каждой школы, независимо от места расположения – предоставление равного доступа к современным инструментам и системам, устранение цифрового неравенства в условиях предоставления образования».Узнать больше о решениях для бизнеса, составляющих сервиса «Цифровой кампус», можно на официальном сайте«Ростелекома».