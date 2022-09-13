В связи с крайне тяжелой ситуацией в сфере кино и остановкой деятельности крупных голливудских...

В связи с крайне тяжелой ситуацией в сфере кино и остановкой деятельности крупных голливудских кинокомпаний в России один из двух существующих кинотеатров областного центра приостанавливает работу на неопределенный срок.Однако до 30 сентября 2022 года включительно кинокомплекс успеет показать еще несколько премьер. Это "Джиперс Криперс: возрожденный"(18+), "Кто там?"(18+), "Тибра"(16+), "Два хвоста"(6+), "Красная шапочка№"(6+).Администрация кинокомплекса подтвердила, что все ранее проданные подарочные сертификаты и пригласительные билеты будут действовать на любой фильм до 30 сентября 2022 года.Фото ТГ канал "РусьКино".