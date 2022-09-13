Для них разработали правила поведения в соцсетях.

С 1 декабря представители органов власти будут обязаны вести официальные аккаунты в сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте». Распоряжение об этом уже подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Между тем, Центр компетенций в сфере интернет-коммуникаций «Диалог» разработал правила работы губернаторов в соцсетях. Это актуальную тему обсуждали на сессии «Школы молодого губернатора» на площадке Восточного экономического форума.Цифровизация коснулась всех. По словам первого заместителя генерального директора «Диалога» Ленар Файзутдинова: «Губернаторы новой волны — это прежде всего цифровые губернаторы. На сегодня 83 главы регионов ведут свои аккаунты в социальных сетях. Именно интернет-активность, открытость власти напрямую перетекает в рейтинг доверия».Губернатор Владимирской области Александр Авдеев уже внедрил цифровые тренды: его страница во активна, контент разнообразен, есть фото и видео, постоянно обновляется лента новостей, а главное — открыты комментарии, где жители региона получают обратную связь.В качестве ключевых ожиданий от глав регионов специалисты сегодня выделяют открытость, эмпатию, компетентность, ориентацию на интересы граждан.