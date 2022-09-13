Судебные приставы взыскали уголовный штраф в размере 1,5 миллиона рублей с бывшего главного врача...

Судебные приставы взыскали уголовный штраф в размере 1,5 миллиона рублей с бывшего главного врача ОКБ Любови Быковой, которая по решению Октябрьского районного суда города Владимира была признана виновной в получении взятки.Судом было доказано, что с июля по август 2019 года экс-главврач регионального учреждения здравоохранения, используя служебное положение, нарушила требования антимонопольного законодательства и законодательства о закупках товаров для государственных нужд, чтобы помочь заинтересованному юридическому лицу выиграть тендер на закупку медоборудования.Суд назначил ей наказание в виде 2,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Штраф в размере 1,5 миллиона рублей стал дополнительным видом наказания.В срок, предоставленный для добровольного исполнения, осужденная не исполнила требования исполнительного документа, поэтому судебный пристав-исполнитель вынес постановление о запрете регистрационных действий в отношении двух квартир и иномарки «FОRD-FОСUS». Также был наложен арест на гараж, принадлежащий должнице.После применения мер принудительного характера долг погашен в полном объеме. Полученные денежные средства поступили в доход государства, сообщили в пресс-службе УФССП России по Владимирской области.Фото: freepik.com