Накануне выходных в УМВД России по городу Владимиру с заявлением о хищении денег обратилась местная...

Накануне выходных в УМВД России по городу Владимиру с заявлением о хищении денег обратилась местная жительница 1972 г.р. На телефон женщины позвонил неизвестный, сообщил о якобы сомнительной операции по её банковскому счёту и убедил перевести деньги на другой счёт. В итоге женщина лишилась почти миллиона рублей.В начале сентября аналогичным образом более 500 тысяч рублей лишилась ковровчанка, свыше 300 тысяч рублей - жительница Собинского района, а жительницу Муромского района под предлогом приостановления сомнительной операции мошенники лишили 290 тысяч рублей.Как сообщили в пресс-службе УМВД, аналогичные сообщения поступают в полицию и в других районах Владимирской области.Сотрудники полиции в очередной раз призывают граждан не перечислять по требованию неизвестных деньги, кем бы ни представился позвонивший человек.Фото https://www.pxfuel.com/