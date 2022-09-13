Образовательная акция направлена на определение и повышение уровня цифровой грамотности. Диктант...

Образовательная акция направлена на определение и повышение уровня цифровой грамотности.Диктант можно написать в онлайн-формате на официальном сайте проекта. Тест включает в себя набор заданий разного уровня сложности – от основ работы с компьютерной техникой и навыков использования интернет-ресурсов до блокчейна и интернета вещей.