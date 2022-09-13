В столице 9-11 сентября прошли выборы депутатов местного самоуправления. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге поблагодарил горожан за активное участие в голосовании.

В столице 9-11 сентября прошли выборы депутатов местного самоуправления. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге поблагодарил горожан за активное участие в голосовании.Явка на выборах составила 33,9%, проголосовало 2,4 миллиона человек, уточнил Собянин. По словам градоначальника, такая активность – рекорд для муниципальных выборов в столице."Спасибо, друзья, за участие в голосовании. Вы сами приняли важнейшее решение – кто будет представлять ваши интересы в органах местного самоуправления Москвы", – мэр.Собянин отметил, что среди депутатов много новых лиц. Это активные и неравнодушные люди, которые хорошо знают проблемы своих районов. Градоначальник выразил надежду, что они оправдают доверие избирателей.Итоги муниципальных выборов накануне председатель Московской городской избирательной комиссии Ольга Кириллова. Распределено 1417 мандатов.Единороссы получили 1160 мест, представители общественной организации "Мой район" – 134, КПРФ – 42, "Справедливая Россия" и "Новые люди" – по 20, ЛДПР – 11, "Яблоко" – три, "Коммунисты России" – один. Также мандаты получили 26 самовыдвиженцев.Выборы проходили в 125 муниципальных округах. Голосование состоялось в традиционном и электронном форматах.Проголосовавшие дистанционно автоматически становились участниками акции "Миллион призов". Москвичи выиграли автомобили и сертификаты на покупки в магазинах, посещение культурных учреждений, заведений общепита и прочее.