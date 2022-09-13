Ведомство опубликовало новый отчёт.

Счётная палата Владимирской области опубликовала новый исполнения областного бюджета за первое полугодие. Доходы составили 41, 7 млрд рублей, что составляет 51,3% от плана.Поступления по налогу на прибыль организаций по сравнению с прошлым годом снизились на 16,7%. Аудиторы считают, что всему виной западные санкции. Профицит главного финансового документа региона составил 540 млн рублей. Расходы за шесть прошедших месяцев превысили 411 млн рублей, что на 18,2% больше прошлогодних.Наиболее низкий процент исполнения годового плана сложился в ЖКХ (23,8%), сфере общегосударственных вопросов (31,3%), и охране окружающей среды (32,3%).