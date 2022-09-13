Соревнования проходили в Саранске с 9 по 12 сентября.

Сотрудник Ковровского электромеханического завода Вадим Илларионов занял второе место на национальном чемпионате «Молодые профессионалы». Соревнования проходили в Саранске с 9 по 12 сентября.За победу состязались более 1000 студентов и молодых специалистов по 66 компетенциям. Ковровчанин выступал в категории «Проектирование и изготовление пресс-форм». В итоге студент Ковровской государственной технологической академии взял «серебро».После финалов юноша поблагодарил своих наставников за шефство.