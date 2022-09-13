ВТБ с момента перезапуска программ рефинансирования провел более 10 тысяч сделок по необеспеченным кредитам и ипотеке на сумму около 25 млрд рублей. Ставку по ранее оформленным кредитам ..

ВТБ с момента перезапуска программ рефинансирования провел более 10 тысяч сделок по необеспеченным кредитам и ипотеке на сумму около 25 млрд рублей.Ставку по ранее оформленным кредитам наличными в ВТБ снизили более 5,4 тысяч заемщиков почти на 6 млрд рублей. В среднем клиенты снижали свою платежную нагрузку по кредитам на сумму 780 тыс. рублей. В рамках рефинансирования ипотеки ВТБ провел свыше 4,5 тысяч сделок на сумму около 18 млрд рублей. Средний размер рефинансируемой ипотеки составляет 3,9 млн рублей. Оставшаяся часть сделок пришлась на автокредиты.«ВТБ оперативно перезапустил для клиентов рефинансирование, как только ситуация на российском финансовом рынке стабилизировалась. Программа позволяет им существенно снизить платежи: например, по ипотеке и кредитам наличными клиенты могут уменьшить финансовую нагрузку почти в два раза. Эту возможность использовали уже свыше 10 тысяч заемщиков, и мы видим, что большая часть клиентов, которые ранее оформили кредиты по экстремально высоким ставкам, уже решили свои финансовые вопросы», – прокомментировал Евгений Дячкин, вице-президент, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ.Рефинансирование ипотеки ВТБ перезапустил в конце июня. Сегодня средства в рамках этой программы банк предоставляет под 9,9% при условии личного и имущественного страхования. Максимальный размер рефинансируемого кредита составляет 60 млн рублей, срок – до 30 лет. Заемщики с детьми могут рефинансировать в ВТБ ранее оформленный жилищный кредит в рамках программы «семейной ипотеки», снизив ставку до 6% годовых на весь срок договора (до 5% – в ДФО).Рефинансирование потребительских кредитов ВТБ запустил с 1 августа. Согласно условиям обновленной программы, клиенты могут объединить до шести любых кредитов в один по ставке от 5,4% годовых с учетом дисконта при подаче онлайн-заявки и оформлении страхования. При этом рефинансировать можно любые кредиты, полученные не менее трех месяцев назад, суммой от 30 тыс. до 7 млн рублей, по которым отсутствует текущая просроченная задолженность. Воспользоваться программой можно на срок от 6 до 84 месяцев.Подать заявку на рефинансирование клиенты могут на сайте банка, а также через кол-центр и в офисах ВТБ.