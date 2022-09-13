Обращение направлено в горадминистрацию.

Автономная некоммерческая организация «Наследие» мэрию Владимира установить в центре города памятник Александру Пушкину. Об этом общественники написали в соцсетях.Средства на монумент предложили заложить в бюджет 2023 года. Смонтировать объект активисты планируют к 6 июня 2024 года, к 225-летию поэта.«Александр Сергеевич –ярчайший представитель русской культуры, краеугольный камень национального культурного кода. В условиях уничтожения и выхолащивания русской культуры в странах Европы, сохранение и популяризация культуры нашей страны является основополагающей задачей государственной политики», – уверены в «Наследии».Напомним, что в 2011 году в городе появился закладной камень, на котором выгравировано: «На Пушкинском бульваре будет установлен памятник великому русскому поэту Александру Сергеевичу Пушкину». Однако за 11 лет он так и не появился.Добавим, что в областном центре классик бывал трижды, когда проезжал в родовое имение Болдино.