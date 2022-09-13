В поседении Москвы Десеновское создали парк площадью свыше 14 гектаров.

В поседении Москвы Десеновское создали парк площадью свыше 14 гектаров.В Москве действует программа "", которая была запущена несколько лет назад по инициативе мэра столицы Сергея Собянина. В рамках проекта создаются максимально комфортные условия для жизни в каждом уголке развивающегося мегаполиса. Например, приводятся в порядок дворы, скверы, парки, улицы, переулки, набережные, территории социальных объектов.В Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) также преображается благодаря программе "Мой район". Так, в Новых Ватутинках рядом с 3-йНововатутинской улицей обустроили новуюзону отдыха. Она появилась на берегу реки Десны. Это место назвали экопарком "Природный". Площадь зоны отдыха составляет свыше 14 гектаров.Раньше на этом месте был пустырь, а сейчас здесь есть удобные места для отдыха с парковыми диванами, смотровые площадки, хоккейная коробка, футбольное поле, скейт-парк, площадки для фитнеса и воркаута, велодорожки, детские площадки, фотозоны с зеркальным панно.На набережной Десня появились большие качели и перголы, три пикниковые точки и зоны с шезлонгами. Через реку проложили три пешеходных моста, на берегу сделали мостики для рыбаков.Пешеходные дорожки и дорожки для велосипедов связывают между собой все основные объекты инфраструктуры нового парка. Некоторые дорожки прилегают к жилым домам. Для создания пешеходных маршрутов использовали существующие тропы. Так удалось максимально сохранить природный ландшафт.Нельзя не заметить, что этот берег стал зеленее. Здесь высадили свыше 30 хвойных и почти 230 лиственных растений, порядка 270 кустов барбариса, спиреи и рябинолистника, разбили газоны и обустроили сухой ручей. А еще в парке появились фонари с современными энергоэффективными светильниками.Ранее в Десеновском: в Новых Ватутинках (на 350 мест) и недалеко от деревни Румянцево (на 200 мест). А не так давно Мосгосстройнадзор дорог и инженерных сетей в новом микрорайоне этого поселения Москвы. Обо всем этом писали "Дни.ру".