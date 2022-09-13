В Гороховецком районе прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении жителя Москвы,...

В Гороховецком районе прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении жителя Москвы, обвиняемого в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.16 апреля 2022 года обвиняемый в дневное время передвигался по трассе М7 в Гороховецком районе на автомобиле марки «XYUNDAI ГЕТЦ GL 1.3». В силу своей небрежности и невнимательности при совершении маневра перестроения в левую полосу движения водитель не убедился в безопасности маневра, из-за чего столкнулся с автомобилем марки «GEELY ATLAS», стоящим на указанной полосе в связи с механическими повреждениями.В результате ДТП 3 пассажира автомобиля марки «XYUNDAI ГЕТЦ GL 1.3» получили телесные повреждения, квалифицированные как тяжкий вред здоровью.В ходе предварительного следствия мужчина вину признал полностью.Как сообщили в пресс-службе облпрокуратуры, за совершенное преступление ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.Уголовное дело направлено в Гороховецкий районный суд для рассмотрения по существу.Фото https://www.pxfuel.com/