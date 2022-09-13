Теперь ему грозит до двух лет тюрьмы и лишение прав.

В Гороховце осудят москвича, по вине которого в ДТП пострадали три пассажира. Об этом рассказали в пресс-службе Владимирской областной прокуратуры.В середине апреля обвиняемый ехал на Hyunday Getz по трассе М-7. Из-за невнимательности при перестроении в левую полосу водитель не убедился в безопасности манёвра. Произошло столкновение с Geely, стоящей на указанной полосе в связи с механическими повреждениями. В результате аварии пострадали три пассажира корейской иномарки.На автомобилиста завели уголовное дело. На допросе он признал свою вину. Теперь ему грозит до двух лет тюрьмы и лишение прав.Уголовное дело рассмотрит Гороховецкий районный суд.