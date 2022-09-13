Мужчина пытался схитрить, но суд не принял его доказательства во внимание.

В Гусь-Хрустальном рассмотрен гражданский иск о разделе общего имущества супругов. Жена заявила о фальсификации доказательств.Женщина обратилась в суд с целью получить право собственности на половину квартиры, купленной во время брака. Муж заявил, что жильё куплено на деньги, полученные от матери, а благоверная не имеет к покупке недвижимости никакого отношения.На процессе он представил расписку о получении от мамы миллиона рублей. Документ передан в ламинированном виде.Судья назначил экспертизу для определения подлинности и даты изготовления. Однако специалисты заявили, что установить срок давности подписания невозможно, поскольку на поверхности имеется клеящее вещество.Судья пришёл к выводу, что ответчик, произведя ламинирование расписки, создал существенные препятствия для проведения проверки. Документ признан недопустимым доказательством.В результате жилище признали общим имуществом семьи и поделили пополам.