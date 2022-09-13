Бывшая жена обратилась в суд Гусь-Хрустального с иском о разделе общего имущества супругов. А...
Бывшая жена обратилась в суд Гусь-Хрустального с иском о разделе общего имущества супругов. А именно признании за ней права собственности половину квартиры, купленной во время брака.
Ответчик пояснил, приобрел эту квартиру на деньги, подаренные ему матерью. И представил суду расписку о получении миллиона рублей. Которую его бывшая жена объявила подделкой.
Судом была назначена техническая экспертиза документа для определения подлинности и даты изготовления расписки. Но это оказалось невозможным из-за того, что вся поверхность документа покрыта клеящим веществом - из-за ламинирования расписки, сообщила пресс-служба судов владимирской области.
Суд решил, что ответчик, произведя ламинирование расписки, создал существенные препятствия для проверки экспертным путем давности её изготовления. И она была признана недопустимым доказательством. В итоге, квартира, приобретенная в период брака, была признана общим имуществом супругов.
И должна быть разделена между ними.
В настоящее время решение суда не вступило в законную силу.
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