Бывшая жена обратилась в суд Гусь-Хрустального с иском о разделе общего имущества супругов. А...

Бывшая жена обратилась в суд Гусь-Хрустального с иском о разделе общего имущества супругов. А именно признании за ней права собственности половину квартиры, купленной во время брака.Ответчик пояснил, приобрел эту квартиру на деньги, подаренные ему матерью. И представил суду расписку о получении миллиона рублей. Которую его бывшая жена объявила подделкой.Судом была назначена техническая экспертиза документа для определения подлинности и даты изготовления расписки. Но это оказалось невозможным из-за того, что вся поверхность документа покрыта клеящим веществом - из-за ламинирования расписки, сообщила пресс-служба судов владимирской области.Суд решил, что ответчик, произведя ламинирование расписки, создал существенные препятствия для проверки экспертным путем давности её изготовления. И она была признана недопустимым доказательством. В итоге, квартира, приобретенная в период брака, была признана общим имуществом супругов.И должна быть разделена между ними.В настоящее время решение суда не вступило в законную силу.Фото https://www.pxfuel.com/