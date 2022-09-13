7 сентября 2022 года мужчина, будучи недовольным произошедшим конфликтом в состоянии алкогольного...

7 сентября 2022 года мужчина, будучи недовольным произошедшим конфликтом в состоянии алкогольного опьянения, на фоне внезапно возникших личных неприязненных отношений нанес соседу, с которым периодически употреблял спиртное, множественные удары руками и ногами по телу.Как сообщили в пресс-службе Следкома, от полученных телесных повреждений 66-летний потерпевший скончался на месте происшествия. Вину в совершенном преступлении ранее судимый мужчина признал, в содеянном раскаялся.По ходатайству следователя СК России в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Фото https://www.pxfuel.com/