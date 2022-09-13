Ранее он уже заплатил штраф за подобное нарушение.

В Киржаче закрыли дело москвича о дискредитации СВО на Украине. Об этом рассказали в пресс-службе районного суда.Напомним, что 22 августа в отношении жителя столицы составлен протокол об административном правонарушении. В материалах значилось, что на суде он высказался против использования ВС РФ на территории соседнего государства.«Документы поступили в последний день срока привлечения к ответственности – 25 августа. В связи с невозможностью извещения гражданина в этот день дело рассмотрено быть не могло, а 12 сентября производство прекращено в связи с истечением срока привлечения к административной ответственности», - уточнили во Владимирском облсуде.Таким образом, дело закрыли.Добавим, что ранее мужчина уже был оштрафован по подобной статье на 30 тысяч рублей.