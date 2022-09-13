Представитель аналитического института "Тайхэ" Цянь Фэн заявил, что Пекин и Москва регулярно сотрудничают в этой сфере на равноправной и взаимоуважительной основе.

Западные санкции не нарушат китайско-российское сотрудничество в области энергетики, которое продолжит расширяться вне зависимости от попыток отдельных стран установить потолок цен на углеводороды из РФ. Об этом заявил ТАСС во вторник директор исследовательского отдела Института национальной стратегии при Университете Цинхуа (Пекин), эксперт аналитического института "Тайхэ" Цянь Фэн."Что касается экспорта энергоносителей, я считаю, что сотрудничество Китая и России в данной области еще больше расширится, особенно если принять во внимание изменения, происходящие на международной арене, - сказал он, комментируя усиливающееся давление Запада на Россию в энергетической сфере. - КНР проводит независимую и самостоятельную внешнюю политику, мы всегда выступали против односторонних санкций, не учитывающих нормы международного права. Китай и Россия осуществляют регулярное сотрудничество в энергетике на равноправной и взаимоуважительной основе. Мы против того, чтобы какая-либо третья сторона выступала с безосновательными заявлениями по данному поводу".Как уточнил эксперт, РФ путем наращивания экспорта нефти и газа оказывает содействие успешному развитию китайской экономики. "Что касается КНР, в ходе энергетического сотрудничества между нашими странами она способна помочь урегулированию вопроса российских поставок", - добавил директор."В частности, политикам из ЕС следует ставить во главу угла народные интересы, а не узкие идеологизированные понятия в области безопасности, - подчеркнул он. - США и прочие западные государства не хотят, чтобы множество стран с формирующейся рыночной экономикой бросали вызов традиционной позиции преобладания Запада, которая существовала в прошлом"."По поводу введения потолка цен на российскую нефть: надеюсь, что политические деятели Евросоюза все-таки оптимизируют диалог с РФ и активизируют консультации в данном направлении", - подытожил Цянь Фэн.Институт "Тайхэ" основали в 2013 году, в его деятельности принимают участие дипломаты, научные и общественные деятели со всего мира. Под аналогичным названием в КНР с 2017 года ежегодно проводят крупные форумы. В этом году мероприятие проходило с 3 по 6 сентября, на нем выступили китайские и зарубежные специалисты в области экономики и политики.