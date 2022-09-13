Заместителем Кольчугинского межрайонного прокурора утвержден обвинительный акт по уголовному делу в...

Заместителем Кольчугинского межрайонного прокурора утвержден обвинительный акт по уголовному делу в отношении 19-летнего местного жителя. Он обвиняется в приобретении, хранении и использовании заведомо поддельного водительского удостоверения.В октябре 2021 года молодой человек через Интернет заказал поддельное водительское удостоверение, которое выкупил при личной встрече в Москве у одной из станций метро. Хранил его при себе, а также предоставил его для проверки сотрудникам ГИБДД ОМВД России по Кольчугинскому району, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Обвиняемый признал свою вину, его дело направлено прокурором в Кольчугинский городской суд.Статья предъявленного обвинения предусматривает наказание как в виде ограничения свободы на срок до одного года, так и в виде лишения свободы на тот же срок, уточнили в облпрокуратуре.Фото https://www.pxfuel.com/