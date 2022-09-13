В полицию Кольчугина поступило сообщение о хищении товаров из магазина в районном центре. За два...

В полицию Кольчугина поступило сообщение о хищении товаров из магазина в районном центре.За два дня с витрин пропали продукты питания и средства личной гигиены на сумму более 12 000 рублей. По подозрению в причастности к совершению краж сотрудники полиции задержали 21-летнего местного жителя. Задержанный сознался, установлено три факта совершенных им краж, сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.Отделом дознания ОМВД России по Кольчугинскому району в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело.Фото https://www.pxfuel.com/