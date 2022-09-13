В трех домах в Кузьминках

В трех домах в КузьминкахКузьминки – это классический спальный район Москвы. В 1950-1960-е район застраивался панельными и блочными многоэтажками. С годами эти жилые дома стали нуждаться в капитальном ремонте. Эти работы проводятся в соответствии с графиком. После капремонта дома выглядят намного лучше.Так, недавно в рамках программы капитального ремонта в Кузьминках привели в порядок три многоэтажных дома, которые называют башнями за монументальную форму. Они были построены в 1960-е. Для каждого жилого здания разрабатывали уникальный проект ремонта, учитывались все нюансы строений.Волгоградский проспект, 131к4Этот дом построен по типовому проекту. Специалисты отремонтировали фасад: расчистили от загрязнений, заделали трещины, обработали антигрибковым составом, а также окрасили. Были приведены в порядок оконные откосы, приямки и цоколь. Балконные экраны и внутренние инженерные системы заменили, крышу и подвальные помещения обновили. Дом обрел вторую жизнь.Есенинский бульвар, 9к5Этот дом, также построенный по типовому проекту, был сдан в 1965-м. Здесь восстановили фасад, привели в порядок крышу, подвальные помещения, заменили сети электроснабжения, мусоропровод и другие внутренние инженерные системы. Можно сказать, что многоэтажный дом стал гораздо современнее.Окская улица, 6к2Построенный по типовому проекту дом был сдан в 1966-м. В этом жилом здании также отремонтировали крышу и фасад, водосток и пожарный водопровод, привели в порядок подвальные помещения, заменили инженерные системы. Фасады дома окрасили в ярко-белый цвет. Здание стало красивее.Стоит отметить, что программа капремонта в Москве является одной из самых масштабных проектов модернизации жилья во всем мире. В нее вошло свыше 28,5 тысячи домов, площадь которых составляет в общей сложности 275 миллионов квадратных метров.Согласно плану на 2021-2023 годы, необходимо отремонтировать 4 437 домов, общая площадь которых составляет 34,2 миллиона квадратных метров. На 2022 год включено 1,7 тысячи домов.Ранее сообщалось о предстоящем капитальном ремонте в 16-этажном жилом доме в Пресненском районе (Большая Бронная, 2/6). Об этом "Дни.ру".