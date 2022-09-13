Конфликт между охранником и несовершеннолетними завязался на севере Москвы.

Конфликт между охранником и несовершеннолетними завязался на севере Москвы.В минувшую субботу, 10 сентября, в московском парке "Ангарские пруды"16-летние парнииграли на музыкальных инструментах – выступали и, как говорится, не отказывались от чаевых. Работник охранного предприятия, который находился неподалеку, потребовал от подростков разрешение от администрации округа на проведение так называемого концерта.Документы, которые стал просить охранник, весьма серьезные и порой они действительно нужны, однако в данной ситуации все-таки неясно, на каком основании мужчина обратился с таким требованием к подросткам. Также непонятно, что именно заставило одного из ребят действовать агрессивно.Говорят, молодой человек нецензурно выразился, применил перцовый баллончик и пытался скрыться с глаз охранника, однако тот его задержал. Второму музыканту тоже не удалось убежать. Также известно, что на месте оказались сотрудники полиции, которые отвезли всех участников конфликта в отделение.Ситуация действительно интересная и вызывает множество вопросов. Неужели несовершеннолетним нельзя играть на музыкальных инструментах в общественных местах без разрешения администрации? Угрожал ли охранник подросткам? Почему молодые люди были столь агрессивны? Вероятно, ответы мы узнаем позже.