В четырех субъектах города Радужный прокуратура выявила нарушения законодательства, регулирующего...

В четырех субъектах города Радужный прокуратура выявила нарушения законодательства, регулирующего вопросы доступности зданий и сооружений для маломобильных групп населения.Во внимание надзорного органа, среди прочих, попало и здание администрации ЗАТО г. Радужный, а также здание и территория кинозала «Сириус».К числу выявленных нарушений относятся зауженные дверные проемы, существенная разность отметок тротуара и тамбура, необорудование входа в здание пандусом при перепаде высот, несоответствие пандусов нормативным требованиям, отсутствие поручней и другие.Поскольку выявленные нарушения препятствуют формированию безбарьерной среды для маломобильных групп населения, прокурором по всем фактам внесены соответствующие представления.Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, в отношении должностных лиц организаций возбуждены дела за уклонение от исполнения требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг.Устранение выявленных нарушений находится на контроле прокуратуры.Фото https://www.pxfuel.com/