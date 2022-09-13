Он поблагодарил жителей региона за поддержку на выборах. И заявил, что продолжит работать на благо...

Он поблагодарил жителей региона за поддержку на выборах. И заявил, что продолжит работать на благо Владимирской области. В ближайшее время намерен уделить особое внимание старту и прохождению отопительного сезона, содержанию дорог и улиц. Также первоочередная задача - подготовка бюджета на 2023 год. В планах на пять лет - развитие экономики и промышленности, создание новых рабочих мест и повышение заработной платы.Но перед тем как приступить к исполнению обязанностей, нужно "перевести дух", отметил глава региона. В конце сентября он планирует уйти в отпуск на 10 дней. Уедет, но недалеко, сообщил Авдеев журналистам. Радикальных кадровых изменений в губернаторской команде не будет. Со списком сенаторов определится к концу недели.Александр Авдеев, избранный губернатор Владимирской области:– Вопросы газификации, строительство и ремонта школа, дорог, улучшение ситуации в здравоохранение - никуда из повестки дня не исчезли. Все будет реализовываться в соответствии с теми пожеланиями и требованиями, которые люди формулируют и будут формулировать. Сегодня избирательная кампания закончилась, а проблемы никуда не делись. Мы как занимались хозяйственной повесткой там и будем заниматься.Так же глава региона подвел итоги муниципальных выборов. Во Владимирской области прошло 35 избирательных кампаний. В выборах приняли участие 445 кандидатов. В местные советы народных депутатов прошли 176 представителей "Единой России", по 6 кандидатов от КПРФ и партии "Новые люди", 4 от "Справедливой России - Патриоты- За правду" и 2 от ЛДПР.Александр Авдеев, избранный губернатор Владимирской области:– Партия "Единая Россия" очень достойно выступила. Оцениваю лучше, чем удовлетворительно. Большинство мандатов удалось взять моим однопартийцам.