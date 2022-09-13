И апартаменты без окон.

И апартаменты без окон.Столичные застройщики оптимизируют собственные жилые комплексы, чтобы снизить минимальную стоимость лотов. В результате на рынке появляются нетипичные для рынка форматы, например, студии в подвальных этажах. В настоящее время такие варианты представлены в четырех новостройках Москвы.Самый доступный вариант – студия площадью 11,8 кв. м на -1 этаже – предлагается в ЖК «» в районе Очаково-Матвеевское. Стоимость лота составляет 1,43 млн рублей. В этом же комплексе в продаже есть апартаменты без окон по цене от 3,3 млн рублей.За 2,88 млн рублей можно приобрести апартамент-студию площадью 12,5 млн рублей в ЖК «» в районе Богородское, за 3,22 млн рублей – апартаменты площадью 10,2 кв. м в ЖК «» в районе Останкинский.Наконец, апартамент-студия площадью 13,5 кв. м в подвальном этаже ЖК «» в Черемушках предлагается за 4,89 млн рублей.Из-за высоких цен на жилье в столице практику продажи жилья в подвальных помещениях могут перенять и другие застройщики. Однако массовым явлением это не станет, считают аналитики рынка.