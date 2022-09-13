Накануне вечером, 12 сентября, в районе 20:00 на автодороге Владимир – Юрьев-Польский в Суздальском...

Накануне вечером, 12 сентября, в районе 20:00 на автодороге Владимир – Юрьев-Польский в Суздальском районе произошла авария.На место незамедлительно выехали подразделения МЧС, АСС, патруль ГИБДД, скорая медицинская помощь. В результате ДТП произошел съезд в кювет легкового автомобиля с последующим возгоранием. Как сообщили в пресс-службе МЧС по Владимирской области, пожарные оперативно ликвидировали горение на площади 4 кв. м. Погибших и пострадавших нет.Всего в ликвидации последствий ДТП принимали участие 17 человек, 6 единиц техники, в том числе от МЧС 4 человека, 1 единица техники. Так же на тушение привлекалась добровольная пожарная команда н.п. Новоалександрово 1 человек, 1 единица техники.Фото пресс-службы МЧС по Владимирской области