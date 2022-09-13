12 сентября в Суздальском районе произошло ДТП, в результате которого машина съехала в кювет и загорелась. Погибших и пострадавших нет, сообщили в пресс-службе МЧС. Вызов на спасательный

12 сентября в Суздальском районе произошло ДТП, в результате которого машина съехала в кювет и загорелась. Погибших и пострадавших нет, сообщили в пресс-службе МЧС. Вызов на спасательный пульт поступил в 19:51. Авария случилась на автодороге Владимир – Юрьев-Польский у н.п. Малахово. На место выехали сотрудники ГИБДД, скорая помощь и пожарные. Последние потушили возгорание на площади