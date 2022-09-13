Погибших и пострадавших нет.

В Суздальском районе сгорела перевернувшаяся в кювете машина. Об этом рассказали в ГУ МЧС по Владимирской областиВ 19-51 12 сентября в ведомство поступило сообщение о ДТП на трассе у деревни Малахово. На место происшествия прибыли спасатели, экипаж ГИБДД и медики. Легковушка угодила в кювет и загорелась. Пожарные потушили пламя на площади 4 квадратных метра. Погибших и пострадавших нет.На ЧП выезжали 17 человек, а также 6 единиц техники. От МЧС: 4 человека и одна пожарная машина.