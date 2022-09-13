Игорь Николаев недолго горевал в одиночестве без жены и переметнулся к другой женщине.

Игорь Николаев недолго горевал в одиночестве без жены и переметнулся к другой женщине.Жена певца и композитора Игоря Николаева Юлия Проскурякова начала строить карьеру в кино. Ей пророчат большое будущее и уже сейчас ставят в одну линейку с именитыми артистами. Сама Проскурякова прямо горит своей новой профессией! Это заметно по ее соцсетям и тому, как она эмоционально рассказывает о каждом новом шаге в кино. Дома же артистка, судя по всему, бывает все реже.Брошенный женой Игорь Николаев тоже не скучает и не стоит на месте. На днях он представил на суд зрителей новую композицию, которую спел совместно с певицей Валерией. Он прикрепил к публикации видео, на кадрах которого вместе с Валерией издает истошный вопль."Лето как-то незаметно кончилось… Эй, лето, вернись! "ЛЕТО, ВЕРНИСЬ!" (музыка и стихи Игорь Николаев)" – написал в своем аккаунте Игорь Николаев.Поклонники с радостью восприняли новую композицию. Однако не все оказались рады такому дуэту."Какой же неприятный голос у Валерии, лично для меня"; "Напеваешь песню "Лето вернись". Но как только выглянешь в окно, на ум приходит другая, тоже красивая песня Игоря, – "До свиданья, лето", – написали фолловеры.