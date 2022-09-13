Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - Батареи потеплеют? Отопительный сезон начался, но пока...

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- Батареи потеплеют?Отопительный сезон начался, но пока не для всех. Стоит ли в ближайшее время рассчитывать на тепло в квартирах?- Бюджет растетКуда пойдут дополнительные доходы бюджета? На заседании регионального Заксобрания распределили 2,5 миллиарда рублей.- Хагги Вагги - опасен ли?Плюшевый, но все-таки монстр. Что психологи говорят о влиянии современных игрушек на психику детей?