Смотрите в вечернем выпуске программы «Вести-Владимир»:
- Батареи потеплеют?
Во Владимире тепло...
Смотрите в вечернем выпуске программы «Вести-Владимир»:
- Батареи потеплеют?
Во Владимире тепло уже начали получать детские сады и школы - начался отопительный сезон. Когда дойдет очередь до квартир?
- Пакет Авдеева
Куда направят дополнительные доходы бюджета? На заседании Заксобрания распределили 2,5 миллиарда рублей.
- Хагги Вагги и Кисси Мисси
Плюшевые, но все-таки монстры. Что психологи говорят о влиянии таких игрушек на психику детей?