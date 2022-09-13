Смотрите в вечернем выпуске программы «Вести-Владимир»: - Батареи потеплеют? Во Владимире тепло...

Смотрите в вечернем выпуске программы «Вести-Владимир»:- Батареи потеплеют?Во Владимире тепло уже начали получать детские сады и школы - начался отопительный сезон. Когда дойдет очередь до квартир?- Пакет АвдееваКуда направят дополнительные доходы бюджета? На заседании Заксобрания распределили 2,5 миллиарда рублей.- Хагги Вагги и Кисси МиссиПлюшевые, но все-таки монстры. Что психологи говорят о влиянии таких игрушек на психику детей?