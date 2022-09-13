Смотрите в утреннем выпуске Вести-Владимир: В новом статусе Александр Авдеев отбросил приставку...

Смотрите в утреннем выпуске "Вести-Владимир":В новом статусеАлександр Авдеев отбросил приставку ВРИО. Чем избранный губернатор собирается заняться в первую очередь?Зачем тебе такие зубы?Может ли мягкая игрушка покалечить детскую психику? Психологи о популярных сегодня "Хагги Вагги".Больше, чем бегЗабег, в котором каждый участник победитель. Владимир принял тысячи бегунов на полумарафоне "Золотые ворота".