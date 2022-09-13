Смотрите в утреннем выпуске Вести-Владимир:
В новом статусе
Александр Авдеев отбросил приставку...
Смотрите в утреннем выпуске "Вести-Владимир":
В новом статусе
Александр Авдеев отбросил приставку ВРИО. Чем избранный губернатор собирается заняться в первую очередь?
Зачем тебе такие зубы?
Может ли мягкая игрушка покалечить детскую психику? Психологи о популярных сегодня "Хагги Вагги".
Больше, чем бег
Забег, в котором каждый участник победитель. Владимир принял тысячи бегунов на полумарафоне "Золотые ворота".