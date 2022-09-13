На парня завели дело по статье о вандализме.

Владимирские дознаватели завершили расследование дела о вандализме. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.Установлено, что в марте 2022 года 24-летний владимирец, находясь в центре города, нанёс на опору моста провокационную надпись. Своими действиями молодой человек причинил ущерб мэрии.Фигурант испортил сооружение из-за политической ненависти. Он был задержан. На парня завели уголовное дело. Свою вину злоумышленник признал.Дело передано в суд.